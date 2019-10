Omicidio Tommasoli, anche per Corsi e Vesentini condanne definitive

Sono arrivate in tempi e modi diversi, ma sono arrivate tutte la condanne ai cinque imputati per l'omicidio del 29enne Nicola Tommasoli, delitto avvenuto in Corticella Leoni a Verona nel maggio 2008.

Due imputati, Federico Perini e Nicolò Veneri, tra buona condotta e sconti di pena hanno ormai saldato la condanna ad undici anni e un mese di carcere. Pena che un terzo imputato Raffaele Delle Donne, ha iniziato a scontare dallo scorso febbraio. Delle Donne dovrà passare a Montorio altri quattro anni.

Le ultime due condanne sono state da poco confermate dalla Cassazione, come riportato da TgVerona. Riguardano Guglielmo Corsi e Andrea Vesentini, già giudicati colpevoli in Appello. Per Corsi e Vesentini sono state confermate le pene di sei anni e otto mesi di reclusione a testa.