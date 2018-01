Conquista la fiducia dell'anziana vicina e la raggira. Truffatore condannato

Un ex collaboratore di giustizia siciliano ma residente a Verona era già finito nei guai per un presuta truffa a danno di due cittadini cingalesi, ma ieri, 10 gennaio, è stato condannato dal tribunale scaligero a due anni di carcere e a una multa da 200 euro per aver truffato la sua anziana vicina di casa.

La ricostruzione della vicenda che ha portato alla condanna comincia nell'inverno del 2011 ed è stata riportata su L'Arena. L'uomo, di 38 anni, si era conquistato la fiducia della vicina comportandosi in modo gentile. Poi ha cominciato a proporle dei piccoli investimenti, chiedendole due volte 3mila euro e una volta 1.500 euro. Per difendere gli investimenti, il 38enne ha però chiesto alla signora di firmare un documento. La donna, ignara di tutto, si fida e firma. In realtà, il contratto firmato dall'anziana donna è un finanziamento dal 14mila euro che l'uomo subito passa ad incassare. Un finanziamento che la donna avrebbe dovuto pagare in dieci anni cedendo un quinto della sua pensione (277 euro) per 10 anni, pagando cioè più di 27mila euro.

La donna si è resa conto del raggiro quando ha visto i soldi mancanti dalla sua pensione. Chiedendo spiegazioni al 38enne, l'uomo le ha detto che si poteva trattare di un errore dell'Inps. Un errore che però continua a ripetersi, così la donna è tornata nell'agenzia dove il truffatore le aveva fatto firmare il contratto, scoprendo così la verità.