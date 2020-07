Condannato per spaccio, viene rintracciato in Valpolicella e messo ai domiciliari

Aveva ancora un conto aperto con la giustizia B.M., il 27enne marocchino, residente a Negrar di Valpolicella, che i carabinieri della stazione locale hanno arrestato giovedì su ordine della Procura della Repubblica di Brescia.

L’uomo doveva scontare una condanna a 1 anno, 2 mesi e 5 giorni di reclusione inflitta dal tribunale lombardo per i reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiali riferiti ai primi mesi del 2019, quando era stato trovato, nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia, con oltre mezzo chilo di hashish e 50 grammi di cocaina.

Conoscendo i suoi trascorsi, i militari lo tenevano sotto osservazione sino alla giornata del 16 luglio quando lo hanno rintracciato per le vie del luogo di residenza e lo hanno tradotto nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare, come disposto dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.