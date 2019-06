Condannato per reati in tema di immigrazione: trovato e portato a Montorio

Doveva scontare 3 anni e 2 mesi di reclusione per reati in materia di immigrazione commessi in concorso con altri, così è stato accompagnato presso la casa circondariale di Montorio.

Il 43enne cittadino marocchino, volto noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Grezzana nella mattinata di martedì. Sulla sua testa pendava un'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ed è stato pertanto condotto nel carcere di Montorio per espiare la propria condanna.