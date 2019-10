Trovato in città, doveva scontare la sua pena per furto: 55enne a Montorio

Mercoledì mattina la Polizia di Stato ha catturato B.M., 55enne veneziano destinatario di un provvedimento di ripristino dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, disposto dal Tribunale di Verona il 17 ottobre scorso.

L’uomo era stato condannato a 9 mesi e 28 giorni di reclusione, 900 euro di multa e 8 mesi di arresto: pena inflitta dall’autorità giudiziaria il 9 luglio di quest’anno, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e possesso ingiustificato di armi e grimaldelli.

Il cittadino italiano è stato trovato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona intorno alle 8.30 del mattino in zona Borgo Trento, nei pressi di Piazzale Stefani, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio.

I poliziotti hanno proceduto all’identificazione dell’uomo che, con atteggiamento collaborativo, ha immediatamente riferito le proprie generalità. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che lo stesso era destinatario di un provvedimento di ripristino dell’ordine di carcerazione.

Accompagnato presso gli uffici di lungadige Galtarossa per il completamento delle pratiche identificative, il 55enne è stato poi condotto, come disposto dall’autorità giudiziaria, presso il carcere di Montorio, dove dovrà scontare la propria condanna.