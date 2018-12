Rissa tra tifosi prima di Hellas-Roma, condannati i 21 ultras romanisti

Condannati per rissa aggravata e detenzione di oggetti atti ad offendere. Questa la sentenza, riportata da TgVerona, per i 21 ultras della Roma arrestati in seguito agli scontri con i tifosi dell'Hellas Verona del 4 febbraio scorso.

La condanna è arrivata ieri, 30 novembre, nel tribunale di Verona. Sei mesi di carcere con pena sospesa per 20 ultras, mentre per uno la condanna è di un mese più severa perché recidivo.

La rissa durò pochissimo per il tempestivo intervento della polizia. Gli ultras romanisti furono subito arrestati dopo un breve inseguimento, mentre i supporter gialloblu furono identificati grazie alle immagini delle telecamere e poi denunciati.