Condannata per alcuni furti, viene trovata a casa e portata in carcere

Doveva scontare 1 anno, 1 mese e 25 giorni di reclusione per furti commessi a Castagnaro e San Giovanni lupatoto nel 2015 e nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri l'hanno messa davanti alle proprie responsabilità.

Si tratta di G.B., una ragazza italiana del 1995 residente a Terrazzo, pluripregiudicata, che è stata individuata nella propria abitazione dai militari della stazione di Castagnaro, coadiuvati dai colleghi di Legnago, i quali hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Verona: la giovane quindi è stata condotta in caserma e, dopo le incombenze di rito, è stata accompagnata nel carcere di Montorio.