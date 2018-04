Rubava, modificava e rivendeva auto di lusso. Condannata banda a Verona

Avevano rubato decine di auto di lusso, le modificavano in una capannone di Cerea per poi rivenderle all'estero. Il 15 novembre 2016, i carabinieri veronesi arrestarono per riciclaggio di autovetture e ricettazione un gruppo di cinque romeni tra Legnago e Cerea. Ieri, 24 aprile 2018, è arrivata la condanna per ricettazione per la Banda dei Suv, come è stata definita da TgVerona. Le condanne complessivamente ammontano a circa 14 anni e quella più grave è per il capobanda, la cui pena è di poco superiore ai 4 anni di carcere.

Quando i carabinieri arrestarono i 5 romeni, sequestrarono anche 16 auto di lusso, nascoste in un capannone di Cerea. Le auto erano state rubate a Verona e in altre città del centro Italia. I malviventi le tenevano nascoste a Cerea, dove procedevano con le modifiche, cambiando targhe, numeri di telaio e documenti. In questo modo, le auto avrebbero potuto eludere tutti i controlli e potevano essere vendute liberamente all'estero.