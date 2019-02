Usa il termine "finocchio" con un dirigente, Gian Luca Rana condannato

Il Pastificio Rana ha sempre negato e continua a negare che il suo amministratore delegato Gian Luca Rana abbia mai rivolto appellativi omofobi al suo ex dirigente.

È l'inizio del messaggio ufficiale con cui l'azienda di San Giovanni Lupatoto ha espresso la propria posizione in merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione nel processo che vedeva imputato Gian Luca Rana, amministratore delegato dell'azienda e figlio del patron Giovanni.

Anche nel terzo grado di giudizio, Gian Luca Rana è stato ritenuto colpevole di aver offeso un ex dirigente, dandogli del "finocchio" dal 2001 al 2007, periodo in cui il manager lavorava per la ditta veronese. Un «concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo del lavoro, al suo onore e alla sua reputazione», per i giudici che hanno respinto il ricorso di Gian Luca Rana, ritenuto già colpevole dal Tribunale di Verona e dalla Corte d'Appello. Una sentenza che ha confermato il risarcimento di cinquemila euro richiesto dalla vittima.

L'azienda precisa che già la sentenza di primo grado aveva «escluso qualsiasi condotta o atteggiamento persecutorio omofobo in capo all’azienda. Inoltre, le originarie accuse di mobbing, danni alla salute, mancati pagamenti di bonus e tfr avanzate dall'ex dirigente, sono state rigettate e non appellate».

Non ha comunque retto la linea difensiva basata sul fatto che la parola "finocchio" veniva utilizzata scherzosamente e in un clima cameratesco. In più il Pastificio Rana ha voluto sottolineare quanto l'ex dirigente abbia ammesso in tribunale: «Professionalmente devo molto alla famiglia Rana», ha dichiarato l'ex manager, il quale «ha sviluppato con successo il suo percorso di carriera», ha aggiunto l'azienda.