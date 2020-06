Condannato l'autista del bus ungherese incendiatosi in A4: 18 le vittime

La Corte d'Assise a Verona ha condannato oggi, venerdì 19 giugno, a 12 anni di reclusione Janos Varga, l'autista del bus ungherese che si schiantò, incendiandosi, la sera del 20 gennaio 2017. Lo riferisce l'Ansa che riporta la notizia della condanna in relazione al terribile incidente che vide il mezzo ungherese, in viaggio con a bordo una scolaresca in gita nel nostro Paese, scontrarsi contro un pilone del cavalcavia dell'autostrada A4 a Verona Est e poi prendere fuoco.

Nel rogo morirono 17 persone, tra le quali 11 studenti minorenni, di un liceo ungherese. Secondo quanto si apprende, il Gup Luciano Gorra ha riconosciuto ai familiari delle vittime provvisionali per circa 5 milioni di euro. Il bilancio del tragico incidente salì, oltre due anni dopo, a 18 vittime, con la scomparsa di Vigh Gyorgy, il "professore eroe" che salvò alcuni studenti dall'incendio. Nel corso del tremendo episodio, tuttavia, lo stesso insegnante non potè fare nulla per i suoi due figli, anche loro a bordo del bus ungherese e che insieme alle altre vittime persero la vita nell'incidente.