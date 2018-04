Concorso "Muoviamoci Ragazzi!": classe di Bovolone premiata dalla Disney

Anche la classe 1aA dell'istituto comprensivo Franco Cappa di Bovolone è stata inserita tra le 16 classi vincitrici del progetto "Muoviamoci Ragazzi!", lanciato a fine anno da Disney Italia facendo sistema con alcune delle principali federazioni sportive e con la scuola. L'obiettivo è quello di dare voce allo sport come momento fondamentale per stare bene e per esprimere i valori della socializzazione, della parità, della crescita personale e di gruppo.

All'evento di presentazione delle classi vincitrici del progetto sono intervenuti gli atleti Vanessa Ferrari, Diego Flaccadori, Kathrin Ress, Laura Pasqua e Renato Giammarioli. Presente anche Dino Meneghin, presidente onorario Fip, che ha detto: "Spesso ci chiediamo che cosa fare per contrastare l'obesità, il bullismo, il disagio. Bisognerebbe ripartire dalla scuola. Facendo sistema per portare i valori veri e il significato dell'impegno, non solo le regole. È qui che i giovani imparano a stare con gli altri. Oggi mi sento di dire che per diventare campioni bisogna scoprire i propri talenti e per farlo bisogna provare tante discipline e vedere quella che maggiormente ci dà emozione per poi proseguire con quella. Ma alla base di tutto c'è la passione, l'unica benzina che fa passare tutto e ci permette di andare avanti sempre, nonostante le sconfitte. Senza dimenticare che lo sport non è solo la pratica agonistica: fare oggi sport è un modo anche per trovare domani un lavoro".

Al progetto hanno aderito 3.000 classi in tre mesi con oltre 500 elaborati arrivati da tutta Italia. Attraverso creatività e immaginazione, gli studenti hanno dovutointerpretare il tema del concorso: l'importanza del movimento e delle corrette abitudini quotidiane. 16 le classi vincitrici che potranno beneficiare del premio. A maggio si svolgeranno i "Muoviamoci Ragazzi Day", una serie di giornate nelle scuole, in compagnia degli atleti delle federazioni che hanno preso parte al progetto.