Emergenza coronavirus: concorso per medici e personale sanitario della Regione Veneto

Secondo quanto riportato dal sito istituzionale della Regione Veneto cliclavoroveneto.it, «per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e far fronte alle eccezionali necessità di cura e di assistenza negli ospedali e nelle strutture sanitarie del Veneto, la Regione tramite Azienda Zero ha pubblicato un avviso pubblico con procedura speciale per reperire personale medico e sanitario».

Obiettivo dell’avviso, secondo quanto si apprende dal testo, è «formare elenchi di medici e di personale sanitario disponibili a lavorare nelle aziende ospedaliere della Regione Veneto, con incarichi da libero professionista o di collaborazione coordinata e continuativa».

Nello specifico riportiamo di seguito le figure professionali mediche ricercate:

medici specialisti;

medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno delle scuole di specializzazione;

laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini professionali;

laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.

L'avviso è rivolto inoltre anche a personale sanitario (infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio etc.), in possesso dei seguenti requisiti:

laurea per il profilo specifico ovvero titolo equipollente secondo la normativa vigente;

iscrizione all'Albo della professione sanitaria per il profilo specifico.

L’avviso, inoltre, secondo quanto si apperende dal testo «è aperto anche a personale medico e sanitario già in pensione, anche se non più iscritto all’albo professionale in quanto collocato a riposo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post Facebook della Regione Veneto

«Tutti i soggetti interessati, - viene infine specificato - possono far domanda compilando il modulo disponibile nei bandi da inviare all’indirizzo mail lp-covid19@azero.veneto.it, assieme a una copia del documento d’identità . Per i cittadini stranieri di Stati che non fanno parte dell’Unione europea è necessario allegare anche il regolare permesso di soggiorno in corso di validità» (consulta qui il bando 1 e il bando 2).