"Uno scatto alla solidarietà", da Verona un concorso fotografico nazionale

Si propone di diffondere il valore della solidarietà e dell'inclusione, coinvolgendo in particolare i giovani, il concorso fotografico nazionale "Uno scatto alla solidarietà".

L’iniziativa, finalizzata a far riflettere sui legami affettivi e morali che uniscono gli uomini e che li spingono all'aiuto reciproco, è frutto di un lavoro condiviso tra sei associazioni del terzo settore di Verona (Nadia Onlus, Amici Senza Barriere Daniela Zamboni onlus, Self Help San Giacomo onlus, Associazione San Zeno onlus, Alzheimer Italia Verona, La Fraternità), aderenti al progetto "Per una comunità includente", promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato di Verona. Tutte realtà che operano in vari ambiti del volontariato sociale e che hanno deciso di fare fronte comune al fine di diffondere il valore del volontariato all'interno della comunità.

Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o domiciliati nel territorio nazionale e sarà suddiviso in due categorie: Over 29 e Under 29. Le fotografie dovranno avere per soggetto un momento, una situazione o un luogo che richiami il concetto di solidarietà, liberamente interpretato. Per iscriversi c'è tempo fino al 19 maggio 2018 e la partecipazione è gratuita. Tutte le fotografie ammesse e premiate saranno esposte dal 24 giugno al 28 giugno in Gran Guardia e pubblicate online sulla pagina Facebook dedicata "Uno scatto alla solidarietà", sui siti internet delle associazioni che promuovono il concorso e del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona. L'ammontare complessivo dei premi è di 1.900 euro.