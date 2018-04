Concorso di canto corale di Verona, Sboarina ha incontrato i partecipanti

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha incontrato ieri, 7 aprile, i rappresentati dei 32 cori partecipanti al 29simo Concorso internazionale di canto corale. Il concorso, aperto a tutti i gruppi corali non professionisti, si è svolto a Verona dal 4 al 7 aprile e ha visto la partecipazione di corali provenienti da 10 paesi del mondo: Italia, Turchia, Svezia, Stati Uniti d’America, Russia, Croazia, Irlanda, Austria Germania e Slovenia.

Verona - ha detto il sindaco - è capitale internazionale della cultura, dell'amore, dell'arte e della musica grazie all'Arena, al festival lirico e alla storia d'amore di Romeo e Giulietta di Shakespeare. Per la nostra città è un motivo di soddisfazione ospitare questo importante concorso che, da quasi trent'anni, promuove oltre al bel canto anche l'incontro tra popoli diversi. Mi auguro che l'iniziativa sia stata anche l'occasione per i partecipanti per visitare e conoscere meglio la nostra città e le sue bellezze.