Verona, dall'8 febbraio via alle richieste per ottenere i plateatici in estate

Sul sito internet del Comune di Verona (disponibili qui) è stata resa nota l'approvazione da parte della giunta delle nuove direttive per l'assegnazione dei plateatici che gli esercenti potranno posizionare sui parcheggi dall'1 maggio al 30 settembre. Per poter fare richiesta di questi spazi è necessario presentare domanda solo per via telematica dall'8 al 28 febbraio. Il modulo per inoltrare la richiesta si può scaricare sempre sul sito del Comune dall'area Modulistica della direzione commercio attività produttive.

Ci sono delle differenze per la concessione degli stalli tra chi si trova all'interno della Ztl e chi è fuori. Nella zona a traffico limitato sono stati concessi al massimo 45 stalli auto e 20 stalli per i motorini. Nessun limite, invece, per le attività esterne alle Ztl.

Tra le regole per la concessione degli spazi è stata evidenziata quella che riguarda la vicinanza agli incroci. Per ogni richiesta viene infatti valutata se il posizionamento del plateatico riduce la visibilità e quindi la sicurezza nell'intersezione stradale. In quel caso, non si perde il diritto allo spazio, ma più semplicemente ne viene concesso un altro vicino che non infastidisca gli utenti della strada. Inoltre, tutti i plateatici dovranno essere delimitati da ringhiere o fioriere e posizionati su pedane con un'altezza massima pari a quella del marciapiede. Altra norma riguarda l'orario, tavoli e sedie potranno essere posizionati sul plateatico al massimo fino alle 24.

Le altre informazioni si possono reperire anche all'ufficio plateatici di via degli Alpini 11.