Disturba gli operai che smontano il palco e resiste ai carabinieri: arrestato

Si era da poco concluso il "Rock the Castle" quando, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 luglio, i carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona sono dovuti intervenire nuovamente nella zona del Castello scaligero, dove poco prima era stato fermato un giovane originario della Russia, stavolta per arrestare un cittadino marocchino ritenuto responsabile dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

I militari della stazione di Vigasio stavano eseguendo un servizio pelustrativo quando, su segnalazione della centrale operativa, si sono diretti sul posto per sedare l'uomo che stava disturbando gli operai già a lavoro per lo smontaggio del palco utilizzato per i concerti. Secondo quanto riferito dall'Arma, all'arrivo della pattuglia lo stato di ubriachezza del nordafricano era evidente: gli stessi carabinieri avrebbero cercato di farlo ragionare a più riprese, ma questi avrebbe iniziato ad inveire anche nei loro confronti, rivolgendo frasi ingiuriose ed opponendo un'attiva resistenza, oltre a rifiutarsi di di fornire indicazioni sulla propria identità.

Lo straniero quindi è stato accompagnato in caserma per procedere alla sua identicazione ed anche lì avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo. Al termine degli atti di rito è stato quindi dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza, dove resterà fino a martedì, giorno in cui è stato fissato il rito direttissimo.