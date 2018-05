Sicurezza ed eventi a Verona. Il Comune: "Forniremo il massimo supporto"

Questa la replica dell'assessore alle manifestazioni di Verona Filippo Rando alle proposte avanzate dai consiglieri comunali del PD per aiutare gli organizzatori di eventi in città; eventi che rischiano di saltare a causa delle nuove direttive sulla sicurezza che complicano la burocrazia e fanno lievitare i costi anche per sagre o feste parrocchiali dal budget molto limitato.

La normativa prevede che gli organizzatori degli eventi, piccoli o grandi che siano, si assumano la responsabilità in merito alla sicurezza di tutti i partecipanti - commenta Rando - Un obbligo di legge che non spetta al Comune. Da parte nostra, come amministrazione, pur ribadendo che la legge statale deve essere adempiuta e rispettata da tutti, e che il Comune non può autorizzare deroghe o limitazioni, ci siamo già attivati per fornire il massimo supporto agli organizzatori di eventi e manifestazioni, che a Verona sono migliaia ogni anno. Come è logico, trattandosi di questioni complesse, c’è voluto il tempo necessario per confrontarsi con gli organi preposti, primo fra tutti il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.