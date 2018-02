Comune di Verona e università, accordo per la sussidiarietà orizzontale

Il Comune continua a collaborare con le organizzazioni cittadine. Collaborazioni che nel concreto vengono siglate attraverso convenzioni che l'amministrazione comunale ha firmato e continuerà a firmare. L'accordo firmato nei giorni scorsi vede protagonisti il Comune e l'Università in un quadro di sussidiarietà orizzontale che, con un nuovo approccio alla gestione del bene pubblico, vede i cittadini partecipare volontariamente alla valorizzazione del proprio territorio, per il bene della comunità. Una cittadinanza attiva non solo nella cura di spazi e immobili pubblici e nella realizzazione di piccole opere, ma anche in azioni e servizi in campo sociale, culturale, ambientale, dello sport e del benessere, dell'innovazione digitale e sociale, a supporto dell'amministrazione comunale.

In particolare, l'amministrazione ha stretto un accordo con il dipartimento di scienze giuridiche dell'ateneo.

La convenzione è un chiaro esempio di sussidiarietà orizzontale - ha dichiarato il sindaco Federico Sboarina - L'ateneo mette a disposizione le proprie competenze in materia giuridica ma anche studi e ricerche, per migliorare la disciplina della sussidiarietà con modelli legittimi dal punto di vista procedurale e concretamente praticabili. È l'ennesima iniziativa che, in pochi mesi, conferma la proficua collaborazione tra amministrazione e università. L'auspicio è promuovere il senso di condivisione e partecipazione dei cittadini alla vita della loro comunità, perché anche le piccole azioni possono contribuire in modo importante a migliorare la qualità della vita.

Un principio, quello della sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art.118 della Costituzione e oggetto di un apposito regolamento comunale, approvato dal consiglio comunale il 2 marzo 2017. I patti già siglati già siglati dal Comune sono: con l'oratorio e la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, a Parona, per la manutenzione e la gestione del parco di Villa Monastero; con la commissione sostenibilità dell'Università di Verona per il progetto intitolato "Il mio Capitale Verde: investire in conoscenza e nell’ambiente"; con il Gruppo Alpini S. Lucia per la gestione della sala principale della Baita Alpini all'interno del parco giochi Il Delfino Blu e anche con un singolo cittadino che si occuperà della cura di un'area di verde pubblico alle Golosine. In fase di definizione, le proposte per la gestione degli spazi esterni di Forte Gisella, la ristrutturazione di uno spazio ludico nella sala civica a Cadidavid e la manutenzione di un'area verde a Montorio.