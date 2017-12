Gardacqua, il Comune pubblica il bando per l'affidamento in concessione

Il Comune di Garda ha pubblicato lo scorso 21 dicembre il bando di gara per l'affidamento in concessione di un anno del servizio di gestione e manutenzione del complesso sportivo Gardacqua. All'interno della struttura comunale, ubicata in via Cirillo Salaorni 10, sono presenti una piscina coperta e un'altra scoperta, aree di servizi e un centro benessere.

Il centro sportivo aveva inaugurato la sua attività nel 2008, interrotta nel 2013 e poi ripresa con un nuovo gestore l'anno successivo. Il bando attuale consiste in una gara aperta, vale a dire che qualunque operatore in grado di soddisfare i requisiti del bando può competere presentando la propria offerta economica. Il Comune valuterà tutte le proposte pervenute e alla fine premierà la più vantaggiosa.

Il bando è stato pubblicato sul sito web del Comune di Garda (www.comune.garda.vr.it) e vi si possono trovare tutti i dettagli e i requisiti necessari per poter partecipare alla gara. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 15 gennaio a mezzogiorno, mentre l'apertura delle domande pervenute si terrà con una seduta pubblica la mattina del giorno dopo. Una volta affidato il complesso sportivo al vincitore, si giungerà alla stipula di un contratto di concessione della durata di un anno che potrà successivamente essere rinnovato per un altro anno.