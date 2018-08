Complesso residenziale occupato: all'alba scattano sgomberi e denunce

È scattato all'alba del 9 agosto il blitz di 5 carabinieri capeggiati dal Comandante della Stazione di Sanguinetto, unitamente a 3 del Nucleo Operativo e Radiomobile anch'essi capeggiati dal loro comandante, in un complesso residenziale del paese, situato in via Diaz, che risultava parzialmente occupato in maniera abusiva da alcuni extracomunitari.

I militari hanno fornito quindi supporto al Sindaco e ad alcuni membri della giunta comunale, coadiuvati da personale dell'Aulss 9 di Legnago necessario per accertare la situazione igienico - sanitaria ed alloggiativa. 11 gli appartamenti controllati dagli uomini dell'Arma, di proprietà di una società in liquidazione in seguito al fallimento, situati al civico 21: nelle operazioni sono state identificate 10 persone, 2 delle quali clandestine che sono state accompagnate in caserma per il fotosegnalamento e le relative pratiche di espulsione. 7 invece verranno denunciate per occupazione di edifici.

Toccherà al personale tecnico eseguire gli accertamenti necessari a verificare eventuali furti di energia elettrica e acqua, mentre l'ufficio tecnico comunale d'intesa con la società liquidatrice provvederà a chiudere gli accessi dei 7 appartamenti occupati abusivamente.