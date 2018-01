Il compagno e suo nipote fermati per l'efferato omicidio di Khadija Benecheikh

Si è dunque arrivati a una repentina svolta nel caso di omicidio che ha visto vittima la 46enne marocchina Khadija Benecheikh, il cui corpo smembrato in una decina di parti era stato ritrovato all'interno di un recinto per cavalli nella campagna di Valeggio sul Mincio in località Corte Gardoni.

Nella serata di ieri, venerdì 5 gennaio 2018, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Verona e della Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda, hanno infatti notificato il decreto del Pubblico Ministero di fermo di indiziato di delitto nei confronti di Agim Ajdinaj, uomo 51enne di nazionalità albanese, residente a Verona in zona Stadio presso un condominio di piazzale Olimpia, nonché convivente da circa un anno della vittima

Agim Ajdinaj è un pensionato e, dopo una prima fase delle indagini che sembrava non vederlo tra i possibili sospettati dell'efferato omicidio, si trova ora ad essere gravemente indiziato di aver ucciso e fatto a pezzi il corpo di Khadija Benecheikh, la donna 46enne, separata dal marito da circa 9 anni, cittadina di nazionalità marocchina che da diverso tempo abitava a Verona e lavorava in Borgo Roma.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, oltre al compagno di Khadija ad essere coinvolto nel terribile delitto, sarebbe anche Lisand Ruzhadija, uno studente 27enne di nazionalità albanese, anch'egli residente a Verona e nipote proprio di Ajdinaj, il convivente della donna uccisa.

Anche nei confronti di Lisand è stato quindi notificato dai militari dell'Arma il fermo, essendo egli gravemente indiziato di aver distrutto e trasportato il corpo della vittima nei pressi di Gardoni a Valeggio sul Mincio dove sono stati rinvenuti i suoi resti il 30 dicembre scorso. Ulteriori dettagli dell’operazione condotta dai Carabinieri di Peschiera del Garda e Verona saranno forniti nelle prossime ore dagli stessi militari.