Casa colonica del Saval, via libera in commissione ad una perizia tecnica

Una perizia tecnica sull'agibilità della struttura, in modo da avere anche un'idea di quanto denaro serva per restaurarla. È questa la decisione presa dalla quarta commissione consiliare del Comune di Verona sulla casa colonica del Saval. Un problema sollevato dal consigliere del Partito Democratico Federico Benini e di cui l'amministrazione ha dimostrato di volersi occupare.

"L'amministrazione comunale però si è detta aperta a qualunque soluzione, anche alla vendita". Questa è la preoccupazione del consigliere Benini, che ritiene la cessione del casale una scelta sbagliata dato che il Saval "soffre la mancanza di spazi di aggregazione per giovani ed anziani". Insomma, l'esponente PD vorrebbe che l'amministrazione pubblica, proprietaria dell'immobile, investisse dei soldi per il recupero dello stabile in modo da poterlo poi trasformare in un centro anziano, oppure in un asilo nido, ma si parla anche di un ostello o di un punto di aggregazione per i giovani. Insomma, recuperare una parte del patrimonio comunale per metterla a disposizione dei cittadini. Tutto sta nel capire se, come si dice, "il gioco vale la candela" e cioè se l'investimento richiesto per il restauro non sia troppo oneroso per i benefici poi arrecati alla collettività.