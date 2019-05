Commessa scoperta a rubare abiti nel negozio in cui lavora: arrestata

Quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Verona sono intervenuti presso la Coin di via Cappello, nella serata di mercoledì si aspettavano probabilmente di trovarsi davanti all'ennesimo ladruncolo ed invece, con loro stupore, hanno dovuto mettere le manette ai polsi di una commessa dello stesso punto vendita.

La donna, una volta concluso il proprio turno di lavoro, avrebbe deciso di impadronirsi di capi di abbigliamento per il valore complessivo di 600 euro, ai quali avrebbe rotto i sistemi antitaccheggio. La dipendente, un'italiana di 30 anni ed incensurata, è stata però seguita da un addetto alla vigilanza, che l'ha fermata quando ha superato le casse senza pagare.

Subito dopo sono intervenuti i carabinieri, che hanno accompagnato l’impiegata agli arresti domiciliari. Giovedì mattina, il giudice ha convalidato il provvedimento ed ha rimesso in libertà la donna, in attesa della celebrazione del processo.