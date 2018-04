Il Comitato per l'Orlandi scrive a Luca Coletto: "Il pronto soccorso rimane?"

Una domanda chiara a cui si richiede una risposta altrettanto chiara: "Ci sarà un pronto soccorso di primo livello all'ospedale Orlandi di Bussolengo?". Il quesito è stato inviato via mail ieri, 25 aprile, dal Comitato per la salvaguardia dell'ospedale Orlandi ed è stato indirizzato all'assessore alla sanità della Regione Veneto Luca Coletto.

Nella lettera, il Comitato sottolinea la diminuzione dei posti letto per acuti prevista dalle nuove schede ospedaliere approvate dalla Regione.

L'Orlandi passa da 106 a 65 posti letto per acuti e non ha più i requisiti per avere un pronto soccorso ma solamente un punto di primo intervento - scrivono dal Comitato - Ci dica il signor Coletto, ci spieghi con argomenti e fornisca risposte tecniche, evitando le sue "non risposte" ai cittadini che chiedono spiegazioni precise.

E per rendere più forte il loro appello, la presidente del Comitato Adriana Meneghini e la vicepresidente Chiara Corsini hanno realizzato anche due video di fronte al totem installato all'interno dell'ospedale Orlandi. Il totem è stato inserito per raccogliere i suggerimenti dei cittadini per migliorare la sanità veneta, ma le due rappresentanti del Comitato ci hanno aggiunto quattro lampade votive, come a simboleggiare il funerale dell'ospedale di Bussolengo.