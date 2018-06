Colto da un malore al ristorante, un anziano viene rianimato da un agente

Una volta udite le sue grida d'aiuto, non ha esitato neppure un momento ad intervenire: lo scorso 3 giugno, a Mezzane di Sotto, un agente di Polizia libero dal servizio ha salvato la vita a un anziano.

Il poliziotto, in servizio presso l’Ufficio Volanti della Questura di Verona, mentre si trovava con i familiari all’interno di un ristorante, si è accorto che, improvvisamente, un signore anziano iniziava ad accusare un malore accompagnato da difficoltà respiratorie.

In pochi attimi, tra il panico generale, le condizioni dell’uomo si sono aggravate e questo è caduto a terra.

Accorso in suo aiuto, l'ispettore ha notato che l'uomo riverso sul pavimento era cianotico e incosciente. Verificata l’assenza di battito, ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e grazie al massaggio cardiaco, in pochi minuti, il pensionato è riuscito ad espellere un boccone di cibo, probabile causa del blocco respiratorio, e a riprendere conoscenza.

L’83enne, fuori pericolo di vita, è stato accompagnato dal personale sanitario precedentemente allertato all’ospedale di San Bonifacio dal quale, dopo gli accertamenti clinici necessari, è stato dimesso.

Provvidenziale è stato quindi l'intervento del poliziotto, che ha capito subito cosa stava accadendo e non ha esitato a praticare sull’anziano le manovre necessarie alla disostruzione delle vie aeree, competenze acquisite tramite specifici corsi di primo soccorso a cui gli agenti della Questura di Verona si sottopongono periodicamente.