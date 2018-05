Colto da malore in montagna, escursionista soccorso sul Corno d'Aquilio

L'elicottero del 118 di Verona si è alzato in volo oggi, 6 maggio, verso le 13 per soccorrere un escursionista sul Corno d'Aquilio. L'uomo è stato colto da malore mentre si trovava sul sentiero 250 di Rocca Pia e l'elicottero lo ha subito trasportato all'ospedale di Negrar.