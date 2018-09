I carabinieri fanno irruzione in casa: coltiva marijuana in serra e all'aperto

È scattato nella prima mattinata di lunedì il blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bonifacio e della stazione di Zevio, che ha portato all'arresto di un italiano classe 1957, già noto alle forze dell'ordine e residente nella zona.

Il tutto ha preso il via da alcuni movimenti “anomali” notati attorno all’abitazione dell'uomo, che hanno convinto i militari a fare irruzione, trovando così conferma dei loro sospetti. Secondo quanto riferito dall'Arma infatti, nella casa sarebbe stata rinvenuta una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana, dotata di ben 4 lampade alogene per la maturazione delle piante ed un aspiratore, tutto realizzato con maestria e con all'interno una ventina di vegetali. Nel piccolo appezzamento di terreno che circonda la dimora inoltre, i carabinieri avrebbero trovato altre piante alte circa un metro e mezzo.

Al termine delle operazioni sono state sequestrate circa 30 piante, tra coltivate in vaso e in terreno, 3 grandi barattoli da cucina contenenti foglie di marijuana già essiccata e pronte “all’uso” e la serra utilizzata.

Dichiarato in stato di arresto, l'uomo è stato posto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si celebrerà martedì mattina al tribunale di Verona.