Coltello a serramanico ed eroina: una giovane arrestata e un ragazzo denunciato

Due giovani della Bassa veronese sono finiti nei guai nella notte tra venerdì e sabato, dopo un controllo dei carabinieri della stazione di Bovolone. I militari infatti stavano svolgendo un servizio di perlustrazione del territorio, quando hanno notato i due aggirarsi con fare sospetto, a piedi, per il centro del paese.

Eseguiti gli accertamenti utili a risalire alla loro identità, gli uomini dell'Arma hanno trovato un etto e mezzo di eroina, parzialmente già suddiviso in dosi, in possesso di O.A., ragazza classe 1992. A quel punto è scattata quindi anche la perquisizione domiciliare, che ha permesso di portare alla luce un bilancino e 800 euro in contanti, ritenuti dalle forze dell'ordine il frutto dell'attività illecita. L'uomo invece è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 18 centimetri, che gli ha procurato una denuncia a piede libero per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Per la ragazza è scattato dunque l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, conclusi gli atti di rito, è stata messa ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è clebrato nella mattinata di sabato, al termine del quale le è stata inflitta una pena (poi sospesa) di 3 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre ad una multa di 12 mila euro.