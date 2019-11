Accoltellamento a Verona, un uomo in ospedale: caccia agli aggressori

Un uomo è stato accoltellato a Verona nel pomeriggio di giovedì.

Stando alle prime informazioni raccolte, un individuo di origini marocchine, classe 1983 e con alcuni precedenti per droga, verosimilmente si trovava in auto insieme ad una donna italiana tra via Pisano e via Zeviani, nella zona compresa tra la banca Unipol e il supermercato Prix, intorno alle ore 17. Ad un certo punto la coppia sarebbe stata raggiunta da due soggetti, un italiano ed uno di origine magrebina, che avrebbero inflitto all'uomo diversi fendenti con un'arma bianca al termine di una lite.

Il ferito è stato dunque soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale, mentre sul posto sono arrivate le Volanti della Questura scaligera e gli uomini della Squadra Mobile, che si sono messi alla ricerca dei due presunti assalitori.