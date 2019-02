Coltello in mano, aggredisce e deruba la compagna: salvata dai carabinieri

È stata una 23enne di origini nigeriane residente in città, nella notte tra martedì e mercoledì, a chiedere l'aiuto dei carabinieri della sezione di Verona, perché minacciata con un coltello ed aggredita dal compagno, anche lui nigeriano.

L’uomo, un magazziniere 28enne incensurato, ha costretto la propria compagna a consegnargli la somma di 200 euro in contanti ed il cellulare. L'intervento dei militari ha dunque portato all'arresto dell'aggressore, mentre la giovane è stata accompagnata al Pronto Soccorso, dove è stata medicata per lesioni guaribili in dieci giorni.

Per il compagno violento, accusato di rapina e lesioni, si sono aperte le porte del carcere di Montorio, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.