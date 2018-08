Colpo di calore in un campo a Vigasio: una persona in codice rosso a Borgo Trento

Prosegue l'allerta per il grande caldo in queste ore nel Veronese che pare aver mietuto una prima vittima proprio ieri e che, in queste ore, ha provocato un nuovo incidente.

Verso le ore 13 di oggi, mercoledì 1 agosto, una persona si è sentita male a causa di un colpo di calore mentre si trovava in un campo a Vigasio in via Isola della Scala, 17.

In zona, non appena scattato l'allarme, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e l'elicottero. La persona che aveva subìto il colpo di calore è stata quindi trasportata in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento per ricevere le cure del caso. Sul posto sono inoltre intervenuti anche i carabinieri.

Nel frattempo, la colonnina di mercurio è rimasta oltre i 35 gradi sin dalla metà della mattinata in città, mentre l'afa insopportabile continua a caratterizzare l'intero territorio del Veneto. Oggi è considerata la giornata che darà il via alla parte più intensa dell'onda di calore in tutta la penisola italiana.