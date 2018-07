Colpito alla testa in un cantiere, un operaio viene portato in ospedale

Un uomo è stato condotto in ospedale, dopo un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di martedì 10 luglio.

Stando alle prime informazioni ricevute, un operaio è stato colpito alla testa durante la movimentazione di materiale metallico, in un cantiere edile di via Murari Brà. Intorno alle 8.20 quindi il personale del 118 si è diretto sul posto per soccorrere il ferito, che avrebbe riportato un forte trauma cranico ma sarebbe rimasto cosciente, e lo ha poi trasportato al Polo Confortini.