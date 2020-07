Colpito da una pesante catena caduta da 10 metri: 47enne in codice rosso

Un uomo di 47 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento nella mattinata di venerdì, a causa di un incidente sul lavoro.

Secondo le prime informazioni giunte, erano circa le 8.50 e il lavoratore si trovava in un cantiere edile situato al civico 7 di Strada delle Giare, a Bardolino, quando sarebbe stato colpito da una catena del peso di circa 10 chili caduta da una gru, da un'altezza di circa 10 metri.

Lanciato l'allarme, in suo soccorso sono arrivate un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero del 118, che dopo avergli fornito le prime cure, lo hanno condotto in codice rosso al Polo Confortini. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici Spisal, per appurare le cause che hanno portato all'incidente.

