Colpisce un uomo con un pugno e gli ruba il cellulare: 28enne fermato

Solamente poco prima aveva rapinato un uomo in via Colonnello Fincato e la notte stessa è stato acciuffato dagli uomini delle Volanti.

Erano circa le ore 3 quando alla centrale operativa della questura è arrivata la richiesta d'intervento da parte di un cittadino, che aveva appena subito una rapina: la vittima ha saputo fornire alle forze dell'ordine una descrizione dettagliata del malvivente, avvertendole anche che questo era in possesso di un coltello. Il 40enne italiano dunque ha raccontato di essere stato colpito con un pugno al volto da un giovane che, dopo avergli rubato il cellulare, si sarebbe allontanato in direzione di Via Valpantena.

Messi in moto dalla chiamata della persona aggredita, gli agenti delle Volanti hanno notato il ricercato in via Villa Cozza, mentre cercava di nascondersi alla vista della polizia dietro alcuni cespugli. Il giovane, perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite dal testimone, è stato immediatamente raggiunto, bloccato e sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di trovare il cellulare appena rubato.

L'uomo, privo di documenti, è stato dunque portato negli uffiici di lungadige Galtarossa per l'identificazione: si trattava di Enio Ciasca, 28enne veronese senza fissa dimora.

Già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, l'italiano è stato arrestato per rapina e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo.

Giovedì mattina, dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e rinviato l’udienza al prossimo 20 dicembre.