Colpisce un agente e crea il caos in questura: veronese arrestato

Dopo aver infastidito il personale dell'esercito, ha preso di mira i poliziotti ed infine, il 32enne veronese, è stato arrestato dal personale delle Volani per resistenza, violenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Erano circa le 17 di mercoledì, quando la pattuglia dell'esercito presente in piazza Brà, ha richiesto l'intevento della Polizia. I militari infatti hanno segnalato un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, dapprima infastidiva i passanti e poi, dopo i ripetuti tentativi di farlo allontanare, aveva assunto nei loro confronti un atteggiamento aggressivo, al punto da costringerli a chiamare il 113.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno subito notato il 32enne che si manteneva ritto di fronte alla camionetta dei militari con un atteggiamento di sfida. Invitato dunque a spostarsi, ha iniziato ad inveire anche contro i poliziotti e, una volta avvicinato, ad opporre resistenza attiva, arrivando a colpire uno degli agenti in volto. Con fatica allora, gli operatori lo hanno bloccato e portato in questura per gli accertamenti di rito, ma lungo il breve tragitto l'uomo continuava a dare in escandescenze, insultando l’equipaggio e sbattendo la testa contro la struttura divisoria in plexiglass interna all’auto di servizio. Arrivato negli uffici di lungadige Galtarossa, l'atteggiamento del veronese si sarebbe fatto ancora più ostile e violento nei confronti degli operatori che si avvicinavano: sfogando la propria rabbia contro tutto ciò che trovava, con un pugno avrebbe anche infranto la la vetrata di una delle porte di accesso,

Bloccato nuovamente e tratto in arresto, è stato identificato in Nicola Cacciatore, pluripregiudicato per reati specifici, e giovedì mattina è comparso davanti al giudice che, in sede di direttissima, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.