Colognola ai Colli, non rispetta gli arresti domiciliari e viene arrestato

I carabinieri di Colognola ai Colli, nel pomeriggio di ieri, 16 marzo, hanno arrestato F.L., ventunenne residente in paese, nullafacente e pregiudicato.

Il ragazzo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari mentre passeggiava per il paese. Tratto in arresto per evasione, il 21enne è stato nuovamente posto ai domiciliari in attesa di comparire nella mattinata di domani davanti al giudice del tribunale di Verona per l'udienza con rito direttissimo.