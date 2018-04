Cologna Veneta, si fingono amiche di un pensionato e gli sfilano il Rolex

I carabinieri e un'ambulanza del 118 sono intervenuti domenica 22 aprile a Cologna Veneta per soccorrere un pensionato 87enne del posto che era stato da poco derubato da due giovani donne. Le due rapinatrici gli avevano sfilato un Rolex d'oro del valore di circa 20mila euro, ma non si aspettavano la reazione della vittima che le ha rincorse e strattonate prima di cadere. L'anziano se l'è cavata con delle leggeri lesioni, mentre le due donne sono riuscite a fuggire in direzione San Bonifacio a bordo di un'auto. L'uomo ha poi raccontato tutto e fatto denuncia ai carabinieri, i quali hanno già raccolto del materiale interessante alle indagini grazie alle telecamere della zona.

La rapina è avvenuta in via Ponte Catullo. Due giovani donne, vestite molto bene e dai modo molto gentili, hanno fermato il pensionato che stava tornando a casa in bicicletta. Una delle due rapinatrici ha finto di conoscere l'uomo e si è avvicinata per abbracciarlo. Durante quell'abbraccio, la complice della donna è entrata in azione, sfilando il prezioso orologio dal polso dell'87enne. L'uomo però si è accorto del raggiro e ha cercato di riprendersi il Rolex. Le due si sono date alla fuga, ma lui le ha rincorse, finché non è caduto. Sono stati alcuni cittadini a soccorrere per primi l'anziano e a dare poi l'allarme.