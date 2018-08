Cologna Veneta, pestato perché indossava una maglietta antifascista

Un pestaggio è avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 agosto a Cologna Veneta, durante la sagra di San Rocco nella frazione di Sant'Andrea. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, i quali devono rintracciare gli autori dell'aggressione ed accertarsi della matrice ideologica della violenza subita da una ragazzo di 28 anni. Il giovane ha fatto denuncia non appena dimesso dall'ospedale di Noventa Vicentina, dove gli sono state refertate ferite e contusioni guaribili in dieci giorni.

Il racconto del pestaggio si può leggere su L'Arena, a firma di Stefano Nicoli. Il 28enne si trovava alla sagra con la ragazza ed indossava una maglietta con la scritta Nord Est Anti Fascist. Il giovane si è allontanato un attimo dalla festa per controllare la sua bici e quella della sua ragazza. Dal buio sono allora saltati fuori tre ragazzi che gli hanno ordinato ripetutamente di togliersi la maglietta. Il ragazzo non lo ha fatto e i tre si sono allora accaniti su di lui con calci e pugni. Alla fine del pestaggio, gli aggressori sono andati via con la maglietta della vittima. È stata la ragazza del 28enne a trovare il campagno per terra, senza maglietta e sotto shock. Chiamati i soccorsi, il giovane è stato portato nell'ospedale vicentino per essere medicato.