Cologna Veneta, trovato senza vita il corpo di un agricoltore scomparso

È stato ritrovato ieri mattina, 16 marzo, l'agricoltore di Cologna Veneta di cui era stata denunciata la scomparsa la sera precedente. Alle ricerche hanno partecipato carabinieri e vigili del fuoco, oltre che parenti e amici. Il suo corpo è stato ritrovato in un canale, ma non si tratta di un suicidio. Probabilmente l'uomo è morto per cause naturali. Potrebbe essere stato stroncato da un infarto mentre dal canale cercava di risalire.

La vittima si chiamava Armando Lovato, aveva 65 anni ed era un grande lavoratore. Nel tardo pomeriggio di venerdì, era andato a compiere dei lavori ad una condotta, verso l'ora di cena non è tornato a casa. La sua famiglia ha cominciato a cercarlo ed è stato trovato subito il suo trattore. Di lui però nessuna traccia. Venerdì sera è stata denunciata la scomparsa ai carabinieri che fino a notte fonda hanno portato avanti le ricerche senza esito. Anche i vigili del fuoco hanno collaborato, cercando il disperso pure nelle acque del canale.

Solo ieri mattina, a poche ore dalla ripresa delle ricerche dopo la sospensione notturna, il corpo di Armando Lovato è stato trovato e i sanitari del 118 ne hanno corfermato il decesso.