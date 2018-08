Cologna Veneta, atti osceni vicino alle piscine. Arrestato 41enne recidivo

Lo scorso 23 giugno aveva molestato una ragazza di 22 anni a Pressana mentre lei faceva jogging ed era stato denunciato a piede libero per violenza sessuale. È un uomo di 41 anni, marocchino, finito nuovamente nei guai mercoledì scorso, 29 agosto. I carabinieri di Cologna Veneta lo hanno nuovamente arrestato, questa volta con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà dopo un patteggiamento di pena di quattro mesi.

Come riportato da Stefano Nicoli su L'Arena, il 41enne è stato sorpreso dai carabinieri mentre si masturbava all'esterno delle piscine comunali di Cologna Veneta. L'uomo si era abbassato i pantaloni e con una mano si stimolava i genitali e con l'altra teneva aperto un varco nella rete che serve a proteggere gli utenti della piscina dagli occhi dei passanti. Fortunatamente le famiglie che in quel momento si trovavano all'interno della piscina non si sono resi conto di nulla. Il 41enne ha continuato a masturbarsi finché non ha visto i carabinieri. Scoperto dai militari, l'uomo si è riallacciato i pantaloni e ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e infine arrestato.