Cologna Veneta, sorpreso con l'hashish sotto il tappetino dell'auto

Alle 18.30 di ieri, 14 gennaio, i carabinieri di Cologna Veneta hanno arrestato R.K., cittadino marocchino classe 1994, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. Il giovane si trovava a bordo di una autovettura insieme ad un suo connazionale ed è stato sorpreso dai militari con otto grammi di cocaina. La successiva perquisizione nel veicolo ha permesso di scovare altri tredici grammi di hashish sotto uno dei tappetini.

Il magrebino è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha passato la notte in una camera di sicurezza della stazione dei carabinieri Legnago.

Questa mattina è stato portato in tribunale a Verona dove il giudice Alessia Silvi ha convalidato l'arresto e condannato il marocchino a quattro mesi reclusione e ad una multa di duemila euro. Disposta, infine, la scarcerazione.