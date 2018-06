Cologna Veneta, schiamazzi e spaccio in un'abitazione. Cinque denunciati

I carabinieri di Cologna Veneta ieri mattina, 6 giugno, hanno effettuato l'ennesimo intervento all'interno di un'abitazione fatiscente del paese. Da alcuni giorni la casa era monitorata dai militari, allertati dai vicini. Le segnalazioni parlavano di una di presenza di extracomunitari spesso litigiosi ed ubriachi.

Gli occupanti erano ospitati da un cittadino italiano, iniziali S.D., classe 1981, con precedenti penali, ed erano attenzionati, oltre che per gli schiamazzi, anche per una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti, testimoniata dallo strano via vai di persone in quell'abitazione.

Quando i militari ieri si sono presentati alla porta, alcuni occupanti hanno gettato dalla finestra dello stupefacente, prontamente recuperato da altri carabinieri appostati. I militari hanno recuperato complessivamente 5 grammi di cocaina e 60 grammi di hashish e in cinque sono stati denunciati a piede libero, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. I denunciati sono il padrone di casa, S.D., e quattro cittadini marocchini, uno classe 1990 con precedenti di polizia, iniziali G.A., un altro classe 1988, con precedenti di polizia, iniziali G.A., il terzo classe 1989 con precedenti di polizia, iniziali H.B., e infine un cittadino classe 1991, con precedenti di polizia, iniziali O.J..