Legnago, nuova colletta alimentare all'Iper Tosano da parte del Lions Club

Dopo la grande partecipazione della prima edizione, lo scorso dicembre, il Lions Club di Legnago ripropone la colletta alimentare per domani, 14 aprile, con l'iniziativa "La spesa col cuore" organizzata all'Iper Tosano di San Pietro di Legnago. I prodotti raccolti verranno consegnati all’Emporio della Solidarietà legnaghese.

A dicembre sono stati riempiti 97 scatoloni con prodotti alimentari di vario genere e i volontari Lions, insieme alla presidente Luisa Zanettin, hanno deciso di promuovere una seconda edizione della colletta alimentare da destinare alle famiglie del distretto di Legnago. Il progetto fa parte di un service promosso dai Lions a livello internazionale per la lotta alla fame e alla povertà. I prodotti donati dai clienti del punto vendita verranno consegnati all’Emporio della Solidarietà di via Minghetti, che raccoglie generi alimentari e di pulizia e li distribuisce gratuitamente, tramite una tessera a punti, a circa 350 assistiti italiani e stranieri residenti a Legnago.

Il servizio dell'Emporio della Solidarietà è attivo da un anno e mezzo e ha sostituito la tradizionale distribuzione dei pacchi viveri. È aperto tutte le mattine e viene gestito a turno dai volontari Caritas di Legnago, Porto, Casette, San Pietro e Terranegra e dalla San Vincenzo di Legnago. Parte degli alimenti verrà utilizzata nella mensa della Caritas, che ogni giorno offre un pasto caldo a circa 60 persone.

Durante la giornata di sabato si possono acquistare e donare prodotti a lunga conservazione, dal caffè, zucchero, farina, allo scatolame di vario genere, olio, latte a lunga conservazione, prodotti per l'igiene e per i neonati. La raccolta durerà per tutto l’orario di apertura di Iper Tosano.