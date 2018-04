Sanità, Coletto: "Grazie all'Azienda Zero, un tesoretto di 149 milioni di euro"

La giunta regionale veneta ha approvato la ricognizione dei flussi finanziari della gestione sanitaria accentrata, effettuati attraverso l'Azienda Zero, assegnando a Ulss e aziende ospedaliere una somma di oltre 149 milioni, finora non utilizzati, su una dotazione complessiva pari a oltre 421 milioni nel 2017.

Un tesoretto che, abbinato ai 25 miliardi tagliati alla sanità nazionale dal 2010 a oggi, pari a oltre 2 miliardi per il solo Veneto, insieme al riconoscimento dell'equilibrio di bilancio anche nel 2017, ha il significato di un'impresa - è il commento dell'assessore regionale alla sanità Luca Coletto - Questa operazione ha voci significative, a cominciare dalla copertura di maggiori costi legati all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali per oltre 74 milioni di euro. Nella delibera c’è spazio anche per oltre 7 milioni dedicati agli oneri per il superamento della sperimentazione gestionale e il conseguente rilancio del Codivilla di Cortina; c’è il riconoscimento dei costi legati alla maggiore complessità gestionale delle Aziende Ospedaliere, pari a 10 milioni per quella di Padova e altri 10 milioni per Verona; c’è il finanziamento degli oneri per investimenti a carico dei bilanci delle Ulss (5 milioni 700mila euro per la Ulss 9 Scaligera); ci sono gli oneri connessi all'adeguamento del tetto di spesa di tre privati-convenzionati di qualità come gli ospedali di Peschiera e Negrar, per un totale di oltre 3 milioni di euro. Tutti soldi investiti il meglio possibile per mantenere l'impegno a dare il massimo per la qualità dell'assistenza sanitaria da dare ai veneti.