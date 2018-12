Code in A4 a causa di un cantiere. Rallentamenti anche in tangenziale

L'intenso traffico ed un cantiere stradale hanno generato alcuni disagi per gli automobilisi in viaggio su l'A4: le code, segnalate tra il casello di Verona Est e quello di San Bonifacio, avrebbero infatti raggiunto i 9 chilometri di lunghezza nel tardo pomeriggio di domenica.

È stato segnalato anche un incidente nell'ultimo tratto della Tangenziale Est, in direzione delle Corti Venete, mentre alcuni rallentamenti sono stati registrati nella zona sud di Verona, in particolare nei pressi di Adigeo, così come sulla Tangenziale Nord.