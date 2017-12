A22, traffico intenso in direzione Nord da Verona fino a Rovereto

Le previsioni del traffico fornite dall'Autostrada del Brennero per questi giorni di festa tra Natale e l'Epifania indicavano la giornata di oggi, 29 dicembre, come una giornata da bollino giallo, quindi con traffico sostenuto, più intenso al mattino e maggiori disagi per gli automobilisti diretti a Nord. Previsioni al momento rispettate perché già prima delle 10.30 in A22 si segnala una viabilità rallentata dal traffico intenso tra Verona e Rovereto in direzione Nord. La situazione potrebbe migliorare già nel pomeriggio, ma i tempi di percorrenza potrebbero essere ancora dilatati.

E la giornata di domani, 30 dicembre, potrebbe essere anche peggio, si prevede un bollino rosso sempre in direzione Nord.