Cocaina nelle strade della provincia: due spacciatori nella rete dei carabinieri

Un italiano ed un albanese sono stati arrestati nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 maggio dai carabinieri della compagnia di Villafranca, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, nel corso di un serivizio mirato al contrasto del traffico di droga, sono intervenuti nel locale Pura Vida di Quaderni, dove al termine del controllo dei clienti presenti hanno trovato S.D., italiano classe 1974, in possesso di numerose dosi di cocaina, già suddivise in piccole porzioni e pronte per essere vendute. L'uomo è stato dunque condotto nella caserma di via Zanini, dove al termine degli atti di rito è scattato l'arresto.

Ma il servizio antidroga non si è concluso qui ed è proseguito nel territorio della Compagnia di Villafranca e nelle zone limitrofe anche con l'ausilio di personale in abiti borghesi. Gli uomini dell'Aliquota Operativa, coadiuvati da quelli dell'Aliquota Radiomobile, sono così riusciti ad individuare C.N., albanese classe 1989, e a fermarlo una volta giunto a Verona a bordo della propria autovettura: con sé aveva 100 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione, utilizzato per pesare le dosi di stupefacente da vendere, e anche per lui sono scattate le manette.

Eseguite le formalità di rito, entrambi gli uomini sono stati trattenuti nella camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Villafranca di Verona, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria veronese e in attesa dei riti direttissimi.