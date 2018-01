Trovato in possesso di cocaina e oppio, giovane arrestato dai carabinieri

Nella notte di mercoledì i militari della stazione di San Martino Buonalbergo hanno tratto in arresto un cittadino moldavo, classe '92, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato infatti trovato in possesso di 1 grammo di cocaina: le operazioni di ricerca della sostanza si sono a quel punto estese anche al suo domicilio, dove i militari dell’Arma hanno ritrovato ulteriori 4.2 grammi sempre di cocaina, e 2.5 grammi di oppio, nonché ben 350 euro, provento dell’attività illecita.

L’arrestato, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, è stato portato ieri in giudizio: convalidato l’arresto e chiesti i termini a difesa, il cittadino moldavo rimarrà in carcere fino alla prossima udienza, rinviata al 20 febbraio 2018.