Nascondeva la cocaina nel manubrio della bici, ma i poliziotti lo scoprono

Una nuova operazione antidroga è stata messa a segno dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Verona, che nel pomeriggio di martedì hanno messo le manette ai polsi di un 39enne di origine indiana, Singh Satinder Pal, regolarmente soggiornante in Italia.

Gli agenti, secondo quanto riferito, lo hanno fermato nei pressi della sua abitazione in via Policarpo Scarabello e sottoposto a controllo al termine di un attento monitoraggio: nel manubrio tubolare della bicicletta che il 39enne aveva con sé, coperti dalle manopole di plastica, i poliziotti hanno trovato nascosti circa 10 grammi di cocaina. Per le forze dell'ordine lo stupefacente era evidentemente destinato alla vendita, motivo per il quale era già stato confezionato in dosi singole di circa un grammo l’una.

Dichiarato quindi in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio, lo straniero è stato condotto ai domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Nella mattinata di mercoledì, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti di Singh Satinder Pal la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana, in attesa di giudizio.