Cocaina ed eroina in città. Due spacciatori in manette nel fine settimana

Sono proseguite anche nel fine settimana le attività di contrasto allo spaccio di droga a Verona da parte dei carabinieri della sezione Radiomobile, i quali hanno messo le manette ai polsi di due uomini in altrettanti episodi differenti.

IL PRIMO - Nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, in via Manfredo da Cortenova nel quartiere di borgo Roma, un 34enne marocchino, privo di occupazione e con alcuni precedenti, è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e di 550 euro in contanti, che i militari hanno ritenuto essere il frutto dell'attività di spaccio.

IL SECONDO - Intorno alle 13 di domenica 23 febbraio, un 36enne pregiudicato di orgine tunisina è stato controllato in piazzale XXV Aprile: le verifiche hanno portato alla luce i 2.14 grammi di eroina che nascondeva e 180 euro in contanti, anche in questo caso ritenuti frutto dell'attività illecita.

I due stranieri sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Verona, in attesa di comparire davanti al giudice.